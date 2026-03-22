子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。自身の体調について明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「三度違う抗がん剤治療を受けその度ベッドから起き上がる事もできない副作用を経験」「そこから復活する底力を何度も身体から細胞から教えられた」古村比呂さんは「こんばんは今日も花粉が凄かった」と、投稿。続けて「花粉の影響で出不