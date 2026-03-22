お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。同局について「偏向報道ばっかり」とイジる場面があった。この日は、韓国・ソウルの光化門広場で復帰フリーライブ「BTSTHECOMEBACKLIVE―ARIRANG」を開催し、完全復活を果たしたBTSのVTRを放送した。太田は「BTSすごい人気ですね。それに比べてTBSは人気ないですね。偏向報道ばっかりやってる」とジョーク。これに相