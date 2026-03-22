デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる「クローズアップ」（随時掲載）。今回取り上げるのは、ヤクルトの無限の可能性を秘めた“ロマン右腕”−。育成２年目・広沢優投手（２４）だ。１９３センチの巨漢から投じる最速は１５９キロ。無限の可能性を秘めた剛腕は、池山隆寛新監督（６０）が就任した今年の１軍の浦添キャンプにも抜てきされた。未来の守護神候補の潜在能力を考察してみた。