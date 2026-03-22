俳優で歌手の田中健が21日に自身のアメブロを更新。娘の高校生活の最後となるお弁当作りを終えたことを報告し、娘へ温かい言葉を送った。【映像】前田愛、手作り弁当＆父・中村勘九郎に似てる息子たち「最後の高校生弁当 完成編」というタイトルでブログを更新した田中は、「完成しました」と切り出し、色鮮やかなお弁当の写真を公開。「週に1回、小学校の時の弁当はイベントのような回数でそれ以降、こんなに長続きするとは思