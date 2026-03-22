「通行人が手を振ってくれるから1時間この状態」【写真】思わず手を振っちゃう♡ 窓辺に現れたアイドル猫兄妹そんなコメントが添えられた2匹の愛猫の写真が、Xで3.4万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、窓辺で日向ぼっこをする2匹の猫。左は「レモン」ちゃん（5歳6カ月・女の子）、右は「ソーダ」くん（5歳6カ月・男の子）です。窓辺に置かれた段差のある箱の上に並んで座り、外をじっと見つめる2匹