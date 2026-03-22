二輪電動事業のブランド方針を体現ホンダは、2026年3月20日より開催の大阪モーターサイクルショーにおいて、新型電動ネイキッドモデル「WN7」を日本初公開しました。このモデルは、ホンダが新たに発表した二輪電動事業のブランド方針を体現する、初のFUN領域向け電動ネイキッドとなります。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「ネイキッドモデル」です！（26枚）WN7の開発コンセプトは「風になる（Be the Wind）」です