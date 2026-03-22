近所に家が建つと、そこにどんな家族が住むのかと気になるものです。仲よく付き合えたらよいでしょうが、最初から苦手意識を持つこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『斜め前の新築の家にもうすぐ引っ越してくる家族が、朝7時ぐらいからきています。窓を全開にしていて、子ども（2歳と4歳ぐらいの2人）の声がかなりうるさいです。うちの家の窓を閉めても中まで聞こえてくるので、か