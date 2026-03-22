＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。単独トップの女王・佐久間朱莉、1打差につける神谷そら、笠りつ子の最終組が午前10時10分にティオフした。【ライブフォト】きょうの吉田鈴さんはミニスカスタイル佐久間のティショットは右のラフへ。2打目をピン右約2.5メートルにつけると、続くパットをしっかりと沈めて