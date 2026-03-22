千葉ロッテマリーンズは、27日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦・埼玉西武ライオンズ戦(午後6：30試合開始)にて、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」」として、当日来場した先着2万人に『キシリトールガム』を配布することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』これは、当日の観戦チケットを持っている人に各入場ゲートにてキシリトー