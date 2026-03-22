タレントの堀ちえみが21日、自身のアメブロを更新。デビュー44周年を迎えたことを報告し、夫・尼子勝紀さんからのサプライズに感謝をつづった。【映像】堀ちえみのイメチェンショットや“施術後の姿”堀は「お夕飯の最後に、主人からのサプライズ！」と書き出し、夫がデビュー記念日のお祝いケーキを用意してくれていたことを報告。「今日でデビューして、まる44年です。ひゃーッ！」と長きにわたる芸能活動を振り返り、夫と肩