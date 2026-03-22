お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が16日、自身のXを更新。自身のネタをめぐる父親からの“衝撃のひと言”を明かし、反響を呼んでいる。真栄田は「さっき久しぶりに親父から電話来て思い出したんだけどさ、19年前、エンタの神様に呼ばれた時さ、いろいろ悩んでまして。全部が全部、自分らがやりたいネタじゃなくてさ、台本読んで、『こ、これは』と思う時もあってさ。でも、仕事も無くてTVも出たかったから、フランチェ