イランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡で、少なくとも9隻の船が「安全回廊」と呼ばれるルートで通航したとイギリスの海運情報会社が明らかにしました。【映像】通行に約3億円が支払われた例もあるというホルムズ海峡イギリスのロイズリスト社によりますと、ギリシャの海運会社の船が20日、「イランへの食料輸送」の目的でホルムズ海峡を東から西へ通航したということです。この船が通ったのはイラン沿岸沖のララク島を回る