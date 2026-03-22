フリーアナウンサーの中川安奈さんが3月19日、自身のインスタグラムを更新。妹と映画『ウィキッド 永遠の約束』を鑑賞したことを報告しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】妹との映画鑑賞 ＆ 豪華ディナーのオフショット公開「映画のあとはディナーして充実の夜デートでした」投稿では「Movie night 『ウィキッド 永遠の約束』」と記し、「ちょうどフリーになったばかりの1年前も妹と『ウィキッド ふたりの魔女』を観