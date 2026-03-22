元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、22日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に生出演した。第1子出産発表後、初のテレビ生出演となった。【写真】松村沙友理、第1子出産後初めてテレビで見せた姿松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。今月12日、自身のインスタグラムを通じて第1子の誕生を報告し、同日にイベント