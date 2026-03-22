マジック戦でシュートを狙うレーカーズの八村＝オーランド（AP＝共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】米プロバスケットボールNBAは21日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地フロリダ州オーランドでのマジック戦に途中出場し、15分14秒プレーして2得点、1リバウンドだった。チームは105―104で逆転勝ち、9連勝で46勝25敗とした。41歳のレブロン・ジェームズがレギュラーシーズン通算出場数を1612試合に伸ばし、セルテ