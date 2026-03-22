アメリカメディアは20日、イラン情勢に関連してロシアがアメリカに対し、アメリカがウクライナへの情報提供を打ち切ればロシアからイランへの情報共有を停止すると提案していたと報じました。アメリカの政治メディア・ポリティコは20日、イラン情勢に関連してロシアがアメリカに対し、アメリカがウクライナへのロシアに関する情報提供を停止すれば、ロシアもイランに対し、中東でのアメリカ軍の位置などの情報を共有するのを停止す