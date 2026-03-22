フジテレビ系の討論生番組「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）は22日、最終回となり、7年にわたる番組の歴史に幕を閉じた。同番組は2019年4月にスタート。時の話題の中心にいる与野党の政治家らを毎週ゲストに迎え、討論が展開された。2020年に、大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏がコメンテーターに加わり、同局の松山俊行・解説委員長や梅津弥英子アナウンサーらがキャスターとして番組進行を仕切る中、出演