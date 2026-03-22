グラビアタレント杉本有美（36）が22日までにインスタグラムを更新し、キュートなランジェリーショットを公開している。発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアページに、セクシーショットが掲載されており、投稿でも「デジタル写真集も発売中」と告知している。これに合わせてアップした写真は、美しいバストのラインが映える透け感ランジェリー姿のオフショットなど。色っぽい表情も印象的だ。ファンやフォロワーからは「スタイ