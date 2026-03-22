【モデルプレス＝2026/03/22】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものワンプレートごはんを公開し、反響を呼んでいる。【写真】1児の母36歳フジアナ「品数が多くて尊敬」2歳子どものワンプレートごはん◆内田嶺衣奈アナ「より大人のご飯に近づいた」子どものワンプレートごはん披露内田アナは「久々に こちらは今日の朝ごはん」とつづり、最近の子どもの食事を投稿。アボカド