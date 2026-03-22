【モデルプレス＝2026/03/22】歌手の相川七瀬が3月21日、自身のInstagramを更新。大学院を卒業したことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】51歳美人歌手、大学院卒業式で見せた袴姿◆相川七瀬、大学院を卒業相川は「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と大学院を卒業したことを報告。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています」と綴り、袴姿を披露している。相川は2018年、43歳