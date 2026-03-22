【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの辻希美が3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。次男・昊空（そら）くんの赤ちゃん時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「天使すぎる」13歳次男の赤ちゃん時代◆辻希美、昊空くんの赤ちゃん時代の写真公開辻は「今日はソラの誕生日」とクラッカーのスタンプなどを添えて、次男の誕生日を祝福。笑顔を見せる昊空くんの赤ちゃん時代の写真を公開した。◆