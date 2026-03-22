俳優のマイケル・J・フォックスさん（64）が、2026年3月8日にインスタグラムを更新。俳優のクリストファー・ロイドさん（87）との2ショットを公開した。「親友とビーチで食事した」フォックスさんは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの主人公、マーティ・マクフライ役。ロイドさんは同作の「ドク」ことエメット・ブラウン博士役で、世界的に有名になった。フォックスさんはインスタグラムで、「親友とビーチで食事