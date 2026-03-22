【般若心経の謎】実は観音様が語り手？お釈迦様との対話から学ぶ「救い」の形 般若心経は一幕もののドラマ！語られざる「前段ストーリー」とは 観自在菩薩（かんじざいぼさつ） お経は難しく、わけがわからないと思われがちですが、実はどのお経も、一幕もののドラマ（劇）になっています。 般若心経も同じです。ただし、般若心経はやや特殊で、ドラマの舞台や設定の説明がなく、核心部分から始まっています。だ