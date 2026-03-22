食べない減量はむしろ危険！糖質の代わりに摂るべき栄養素 たんぱく質をとってやせ体質に！ 糖質を減らした分、積極的に摂取したいのがたんぱく質です。それも、肉や卵、魚といった動物性たんぱく質。なぜなら、動物性たんぱく質をしっかりとることで、血液中のたんぱく質「アルブミン」を増やせるからです。 アルブミンは肝臓でつくられるたんぱく質の１つで、血液の中で様々な物質と結合し、それぞれの目的部位へと運搬する