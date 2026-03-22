元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕したことを報じた。今大会からＤＨ（指名打者）制が導入されたが、司会の膳場貴子アナウンサーは「今大会から、ＤＨが高校野球に導入されました。野球、高校野球、変わってくるかなという気がしますけど、落合さんどうですか？」と質問