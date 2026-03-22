７人完全体で活動を再開し、２１日に韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った世界的グループ「ＢＴＳ」がが２２日、早くも米国へ向けて出発した。韓国メディアが報じた。７人おそろいの青のウィンドブレーカーを着用して韓国・仁川国際空港から米ニューヨークへ向け出発。リハーサルで左足首を負傷し、カムバック公演も一部パフォーマンス制限していたリ