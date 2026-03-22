岩佐真悠子インタビュー2020年に芸能界を引退した元タレントの岩佐真悠子さん（39）。その後、友人のすすめをきっかけに特別養護老人ホームで介護の仕事についた。ハードな仕事ではあったが、「ありがとう」と言われるたびに、これまで気づけなかった「自分の存在価値」を感じるようになったという。介護職を始めて6年、今の気持ちを聞いた。（全3回の第3回）【福嶋剛/ライター】＊＊＊【写真】当時から「美少女」…幼少期、小