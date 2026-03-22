２１日、サッカー女子アジア・カップの表彰式で喜ぶ日本代表。（シドニー＝新華社記者／馬平）【新華社シドニー3月22日】サッカーの女子アジア・カップは21日、オーストラリアのシドニーで決勝が行われ、日本がオーストラリアを1-0で下し、優勝した。２１日、浜野まいか（右から２人目）のゴールを喜ぶ日本代表。（シドニー＝新華社記者／馬平）２１日、試合を終え、勝利を喜び合う日本代表。（シドニー＝新華社記者／馬平）２１