上から目線の発言が止まらない兄…妹の「なんか変」という直感、当たっている予感しかしません！お母さんにはまだ伝わっていないみたいですが、このまますれ違いが続いてしまうのでしょうか。次回、兄の「正体」がじわじわ明らかになっていきます…！>>【まんが】ネットに毒され過ぎた兄の末路(ウーマンエキサイト編集部)