「オープン戦、オリックス−阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手が２２日、１軍の試合前練習に姿を見せず。ファーム降格となった。これで２７日の開幕１軍入りは、極めて厳しい状況になった。ディベイニーは遊撃候補として期待された中、２月のキャンプから日本特有の土のグラウンドに苦労。帰阪後は主に三塁のポジションも守るなど、出場の幅を広げようとしていた。一方で打撃で