年間120万人以上が訪れる福岡屈指の観光地・柳川の玄関口が、かつてない進化を遂げます。福岡県、柳川市、西日本鉄道（西鉄）の3者が協働で進める「西鉄柳川駅周辺整備事業」の核となる「にぎわい交流施設」が、2026年4月にいよいよ着工になります。かつての西鉄からたち名店街の跡地に誕生するこの施設は、駅前の広場に柳川のシンボルである「掘割（ほりわり）」（水路）が引き込まれ、駅から降りてすぐに舟に乗れるという、水都