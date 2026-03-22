3月22日（現地時間21日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のキア・センターでオーランド・マジックと対戦した。 8連勝のレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発出場。八村は6試合連続でベンチから登場した。 試合はエイトン、レブロン、ドンチッチ