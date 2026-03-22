KAT-TUNが、デビュー20周年を迎えた3月22日に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。 （関連：Snow Man『ベストアーティスト』出演史2017年、KAT-TUN「RESCUE」披露から現在までを振り返る） 今回は、2006年3月22日リリースのデビュー曲「Real Face」から2023年2月15日リリースのアルバム『Fantasia』まで、全シングル29作品、全アルバム13作品を配信。既存配信曲に合わせて新た