マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミコート：ハード（屋外）結果：[ベン シェルトン] 1 - 2 [オレクサンドル シェフチェンコ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第5日がアメリカ マイアミで行われ、男子シングルス2回戦で、第8シードのベン シェルトンとオレクサンドル シェフチェンコが対戦した。第1セットはベン