リンクをコピーする

シャーロット・ホーネッツ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 124 - 101 メンフィス・グリズリーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対メンフィス・グリズリーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャ