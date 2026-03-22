「シミ」と一口にいっても、種類によって原因も対処法もさまざまです。その中には、毎日のスキンケアや生活習慣の見直しで改善が期待できる“セルフケア向きのシミ”もあります。どんなタイプがセルフケアで対処できるのか、見分け方とポイントを今泉スキンクリニックの今泉先生がわかりやすく解説します。 ※2025年12月取材。 監修医師：今泉 明子（今泉スキンクリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業、聖マリアンナ医科