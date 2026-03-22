ニューオーリンズ・ペリカンズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 106 - 111 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対クリーブランド・キャバリアーズがスムージ&#1254