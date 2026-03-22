なでしこジャパン（日本女子代表）が現地３月21日、オーストラリアで行なわれた女子アジアカップの決勝で、オーストラリア女子代表に１−０で勝利し、２大会ぶりの優勝を決めた。スタジアムの記者席から見る限り、７万4397人の大観衆のうち95パーセントほどはオーストラリアファンで、長野風花が「私たちの良いプレーではまったく沸かず、オーストラリアのちょっとしたプレーでは声も聞こえなくなるくらいの歓声」と表現したほ