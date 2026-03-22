三笘薫を擁するブライトンは現地３月21日、プレミアリーグの第31節でリバプールとホームで対戦。２−１で勝利した。ベンチスタートとなった三笘は、76分から途中出場すると、直後に決定機を演出する。敵陣左サイドでボールを受けると、得意のドリブルで相手を抜き去ってエリア内に侵入し、ラストパス。反応したジャック・ヒンシェルウッドが上手く足に当てられず、惜しくもゴールにはならなかったものの、見せ場を作った。限