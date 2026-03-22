俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。食について語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「齊藤さん今、食べものすごいじゃない？味噌も造ってるって言ってたよね？」と話題を振られる場面が。「今年のヤツなんですけど」と手作り味噌の樽を公開した。「コロナ禍で腸をベースに自分に合う食事を考えたら発酵食品にたどり着いて」と説明し、極力「100年前にあった食事にし