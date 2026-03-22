Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。お風呂でも、キャンプでも、雨の日だって。好きな場所、好きなシチュエーションで音楽を流しっぱなしにできる！“防水ポータブルBluetoothスピーカー”は、音楽のない生活なんて考えられないという人なら、ひとつは持っておきたいマストアイテムですよね。