ホルムズ海峡の混乱によりアラブ首長国連邦（UAE）沖で停泊する商船＝2日（ゲッティ＝共同）茂木敏充外相は22日のフジテレビ番組で、米イスラエルとイランの停戦実現後に、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の機雷掃海で自衛隊を派遣する可能性に言及した。「日本の機雷掃海の技術は世界最高だ。停戦状態になり、機雷が障害だという場合には考えることになる」と話した。米ワシントンで行われた19日の日米首脳会談に関し、高市