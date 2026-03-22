東北自動車道の佐野サービスエリア（ＳＡ、栃木県佐野市）上り線が１７日午前１０時、地域の特色をいかした「ドラマチックエリア」としてリニューアルオープンする。商業施設の内外装デザインを監修したのは、日本の代表的建築家である隈研吾さんの設計事務所。１３日には関係者や報道機関向けの内覧会が行われ、佐野らしい仕掛けの数々が公開された。（木村彩乃）ドラマチックエリアはＮＥＸＣＯ東日本グループが展開する事業