3月15日（日）に第8話が放送され、今夜放送の第9話から最終章に突入する鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系、以下同）。考察ブームを巻き起こしている本作、残すところあと2回となっている。平凡なパティシエだった早瀬陸（松山ケンイチ）は、行方不明になっていた妻・夏海（山口紗弥加）の白骨化した遺体が発見され、妻殺害の濡れ衣を着せられてしまう。そこで早瀬は、高度な整形手術によって他人になり替わる “リブ