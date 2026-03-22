Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ビル風で傘がひっくり返る無力感。満員電車で周囲に気を遣う心苦しさ。雨の日って、こういったストレスの連続ですよね。「NURASAN-J27Ws」は、そんな雨の日のモヤモヤを1つずつ減らしてくれる、全天候対応の逆折りたたみ傘です。ビル風が吹いても、傘がひっくり返りにくい構造