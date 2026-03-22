「いきなり、迫力満点の名刺ですみません！」2月半ば、東京都台東区の谷中霊園入口にて。笑顔で差し出された和紙製の名刺には、時代劇などでよく目にする徳川家の象徴「葵の御紋」から始まり、筆文字風の書体で「第五代徳川慶喜家当主山岸美喜」とある。愛知県名古屋市在住の主婦、山岸美喜さん（57）は、江戸時代最後の将軍・徳川慶喜の玄孫で、現在12家ある徳川家の中でも筆頭格に位置する「徳川慶喜家」の第五代当主だ。