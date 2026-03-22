猫がドアを開けたがるときの理由5つ 1.見回りをしたいから 「ここを見回りしたいのに、ドアが閉まっているんだけど！」そんな訴えから、猫がドアを開けようとすることがあります。 家中の安全を自分の目で確認することは、縄張りを大切にする猫には欠かせない日課なのです。行動パターンには個体差がありますが、猫が活発になる朝起きてすぐや夕方頃に見られることが多いでしょう。 ちなみに筆者の愛猫は、昼間は