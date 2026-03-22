定年後、社交ダンス教室を見学したいと言い出した筆者の父。酔うと語る武勇伝を半信半疑で聞いていたのですが、教室で目にしたのは想像を超える光景でした。「頑固親父」の意外な一面を知ったエピソードです。 酔うと始まる、あの自慢話 父が定年退職してしばらく経った頃のことです。「運動不足解消と姿勢改善のため、社交ダンスを始めようと思う」と言い出しました。 「若い頃は社交ダンスをやっていた」「プロになら