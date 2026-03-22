◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付―九州国際大付（２２日・甲子園）神戸国際大付が８回に勝ち越し点を奪った。２死三塁で田中翔麻中堅手（３年）が中前適時打。６回に同点打を放った７番打者が２打席連続でタイムリーを放った。昨秋は１番を打っていた主力選手。下位打線でも躍動している。途中出場の中西孝介左翼手（３年）が先頭で右前打を放ってチャンスメーク。不調の４番・川中鉄平左翼手（３年）を３打席で交代さ