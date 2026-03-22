東京・上野でおよそ4億2000万円が奪われた事件で、逮捕された暴力団幹部らが、犯行の数日前には現場の下見をしていたことが分かりました。この事件は2026年1月、台東区東上野の路上で、4億2300万円が入ったスーツケースを奪い、男性に催涙スプレーを吹きかけるなどした疑いで、指示役とみられる山口組系の暴力団幹部、狩野仁琉容疑者（21）や小池恒児容疑者（47）ら7人が逮捕されたものです。その後の捜査関係者への取材で、犯行グ